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Росіяни активізувалися біля Бахмута — Сирський

Роман ПетренкоНеділя, 12 листопада 2023, 13:13
Росіяни активізувалися біля Бахмута — Сирський
фото: сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про активізацію російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Сирський пояснює, що ворог намагається відбити раніше втрачені позиції.

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Проте, за словами генерала, Сили оборони діють професійно.

Також Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Пряма мова Сирського: "Розглянув на місцях варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

Перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання.

Продовжуємо нищити ворога на всіх напрямках, наближаємо нашу Перемогу".

Теми: БахмутЗбройні силивійна
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