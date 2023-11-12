Росіяни активізувалися біля Бахмута — Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про активізацію російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Джерело: Сирський у Telegram
Деталі: Сирський пояснює, що ворог намагається відбити раніше втрачені позиції.
Проте, за словами генерала, Сили оборони діють професійно.
Також Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Пряма мова Сирського: "Розглянув на місцях варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ.
Перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання.
Продовжуємо нищити ворога на всіх напрямках, наближаємо нашу Перемогу".