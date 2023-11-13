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США атакували військові об'єкти КВІР на сході Сирії – Пентагон

Ольга Глущенко Понеділок, 13 листопада 2023, 01:50
США атакували військові об'єкти КВІР на сході Сирії – Пентагон
Ллойд Остін, фото getty images

Американські військові завдали ударів у відповідь по об'єктах КВІР на сході Сирії.

Джерело: заява міністра оборони США Ллойда Остіна

Пряма мова: "Збройні сили США завдали високоточних ударів по об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаними з ним угрупованнями, у відповідь на триваючі напади на американський персонал в Іраку і Сирії".

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Деталі: Остін зазначив, що удари були завдані по іранських військових об’єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін.

Пряма мова: "Для президента (Джо Байдена – ред.) немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і сьогоднішніми діями він дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси".

Що передувало: Міністерство оборони США заявило, що має чотири напрями зусиль на Близькому Сході.

ВІДЕО ДНЯ

Збройні сили Сполучених Штатів 8 листопада завдали авіаудару по об'єкту КВІР на сході Сирії у відповідь на попередні атаки на американські військові бази.

Теми: СШАІранСирія
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