США атаковали военные объекты КСИР на востоке Сирии – Пентагон

Американские военные нанесли ответные удары по объектам КСИР на востоке Сирии.

Источник: заявление министра обороны США Ллойда Остина

Прямая речь: "Вооружённые силы США нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками, в ответ на продолжающиеся нападения на американский персонал в Ираке и Сирии".

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Детали: Остин отметил, что удары были нанесены по иранским военным объектам вблизи городов Абу-Камаль и Маядин.

Прямая речь: "Для президента (Джо Байдена – ред.) нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и сегодняшними действиями он дал понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы".

Что предшествовало: Министерство обороны США заявило, что имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.

ВИДЕО ДНЯ

Вооруженные силы Соединенных Штатов 8 ноября нанесли удар по объекту КСИР на востоке Сирии в ответ на предыдущие атаки на американские военные базы.