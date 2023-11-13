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Росія перекидає військових цивільними літаками – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 13 листопада 2023, 06:32
Росія перекидає військових цивільними літаками – спротив
I Fly Boeing 757, фото: wikidata.org

Центр національного спротиву повідомляє, що російська авіакомпанія "I Fly Airlines" виконує рейси для Міноборони РФ і перекидає мобілізованих до Ростова.

Джерело: ЦНС

Деталі: За даними Центру національного спротиву, російське Міноборони продовжує практику застосування цивільних авіакомпаній у військових цілях.

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Зокрема, зазначають у спротиві, авіакомпанія "I Fly Airlines"  виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова.

Надалі особовий склад направляється до України.

"Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат. Відтак, наближені до влади власник авіакомпаній отримують замовлення від Міноборони, аби заробити хоч якісь кошти", – ідеться в повідомленні.

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Також ЦНС додає, що власником авіакомпанія "I Fly Airlines" є Олександр Буртін, а гендиректором – Кирило Романовський.

Нагадаємо: Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику Росавіації Олександрові Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт.

Теми: Росіяавіавійна
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