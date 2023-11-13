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Россия перебрасывает военных гражданскими самолетами – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 06:32
Россия перебрасывает военных гражданскими самолетами – сопротивление
I Fly Boeing 757, фото: wikidata.org

Центр национального сопротивления сообщает, что российская авиакомпания "I Fly Airlines" выполняет рейсы для Минобороны РФ и перебрасывает мобилизованных в Ростов.

Источник: ЦНС

Детали: По данным Центра национального сопротивления, российское Минобороны продолжает практику применения гражданских авиакомпаний в военных целях.

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В частности, отмечают в сопротивлении, авиакомпания "I Fly Airlines" выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов.

В дальнейшем личный состав направляется в Украину.

"Минобороны системно использует гражданские авиакомпании дотируя их. Ведь после введения ряда санкций российские авиакомпании понесли существенные финансовые потери. Следовательно, приближенные к власти владелец авиакомпаний получают заказы от Минобороны, чтобы заработать хоть какие-то средства", – говорится в сообщении.

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Также ЦНС добавляет, что владельцем авиакомпании "I Fly Airlines" является Александр Буртин, а гендиректором – Кирилл Романовский.

Напомним: Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении руководителю Росавиации Александру Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт.

Темы: Росcияавиавойна
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