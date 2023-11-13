Россия перебрасывает военных гражданскими самолетами – сопротивление
Центр национального сопротивления сообщает, что российская авиакомпания "I Fly Airlines" выполняет рейсы для Минобороны РФ и перебрасывает мобилизованных в Ростов.
Источник: ЦНС
Детали: По данным Центра национального сопротивления, российское Минобороны продолжает практику применения гражданских авиакомпаний в военных целях.
В частности, отмечают в сопротивлении, авиакомпания "I Fly Airlines" выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов.
В дальнейшем личный состав направляется в Украину.
"Минобороны системно использует гражданские авиакомпании дотируя их. Ведь после введения ряда санкций российские авиакомпании понесли существенные финансовые потери. Следовательно, приближенные к власти владелец авиакомпаний получают заказы от Минобороны, чтобы заработать хоть какие-то средства", – говорится в сообщении.
Также ЦНС добавляет, что владельцем авиакомпании "I Fly Airlines" является Александр Буртин, а гендиректором – Кирилл Романовский.
Напомним: Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении руководителю Росавиации Александру Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт.