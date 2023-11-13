На Херсонщині загинув чоловік, жінка травмована, в Авдіївці підтвердили поранення 3 людей

Минулої доби, 12 листопада, у Херсонській області через російські обстріли загинув чоловік, його дружина госпіталізована, а в Донецькій області підтвердили поранення раніше трьох людей в Авдіївці.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз

Деталі: У неділю зранку окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Через обстріл, від вибухової травми, на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Його 64-річну дружину госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку й осколковими пораненнями ніг. Її стан – середньої важкості.

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Загалом за минулу добу армія РФ здійснила по Херсонській області 53 обстріли, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.

У Донецькій області 12 листопада вдалося встановити інформацію щодо 3 людей, які були поранені раніше в Авдіївці. Інформація про загиблих цивільних не надходила.