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На Херсонщине погиб мужчина, женщина травмирована, в Авдеевке подтвердили ранения 3 человек

Елена РощинаПонедельник, 13 ноября 2023, 08:28
На Херсонщине погиб мужчина, женщина травмирована, в Авдеевке подтвердили ранения 3 человек
Херсонщину продолжают обстреливать, фото прокуратуры

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб мужчина, его жена госпитализирована, а в Донецкой области подтвердили ранения ранее трех человек в Авдеевке.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз

Детали: В воскресенье утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за обстрела, от взрывной травмы, в собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Его 64-летнюю жену госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и осколочными ранениями ног. Ее состояние – средней тяжести. 

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Всего за минувшие сутки армия РФ осуществила по Херсонской области 53 обстрела, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.

В Донецкой области 12 ноября удалось установить информацию о 3 людях, которые были ранены ранее в Авдеевке. Информация о погибших гражданских не поступала.

Темы: войнажертвыХерсонская областьДонецкая область
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