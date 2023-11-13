Недільний обстріл Харкова: ракета С-300 влучила поблизу двох розважальних комплексів

Російські війська обстріляли Харків ввечері 12 листопада з зенітно-ракетного комплексу С-300, удар ледь не припав на розважальні комплекси, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає".

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Деталі: За даними прокуратури, 12 листопада приблизно о 19:30 російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському району м. Харків, влучили на територію цивільного обʼєкта – одного із розважальних комплексів.

Пошкоджено дахи та каркаси будівель.

На місці правоохоронці виявили фрагменти ракети типу С-300.

ВІДЕО ДНЯ

Наслідки удару по Харкову 12.11.2023 Фото прокуратури

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Цьому передувало: У Харкові ввечері 12 листопада пролунали вибухи – повідомлялося лише, що росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі в Шевченківському районі.