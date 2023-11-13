Воскресный обстрел Харькова: ракета С-300 попала вблизи двух развлекательных комплексов

Российские войска обстреляли Харьков вечером 12 ноября из зенитно-ракетного комплекса С-300, удар едва не пришелся на развлекательные комплексы, обошлось без пострадавших.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "Вчера вечером, около 19:23, враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С300, по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения в еще одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет".

Реклама:

Детали: По данным прокуратуры, 12 ноября примерно в 19:30 российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району г. Харьков, попали на территорию гражданского объекта – одного из развлекательных комплексов.

Повреждены крыши и каркасы зданий.

На месте правоохранители обнаружили фрагменты ракеты типа С-300.

ВИДЕО ДНЯ

Последствия обстрела Харькова 12.11.2023 Фото прокуратуры

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Этому предшествовало: В Харькове вечером 12 ноября прогремели взрывы – сообщалось лишь, что россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе.