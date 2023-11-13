Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воскресный обстрел Харькова: ракета С-300 попала вблизи двух развлекательных комплексов

Елена РощинаПонедельник, 13 ноября 2023, 08:59
Воскресный обстрел Харькова: ракета С-300 попала вблизи двух развлекательных комплексов
Россияне обстреляли Харьков из С-300, фото Харьковской областной прокуратуры

Российские войска обстреляли Харьков вечером 12 ноября из зенитно-ракетного комплекса С-300, удар едва не пришелся на развлекательные комплексы, обошлось без пострадавших. 

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "Вчера вечером, около 19:23, враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С300, по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения в еще одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет".

Реклама:

Детали: По данным прокуратуры, 12 ноября примерно в 19:30 российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району г. Харьков, попали на территорию гражданского объекта – одного из развлекательных комплексов.

Повреждены крыши и каркасы зданий. 

На месте правоохранители обнаружили фрагменты ракеты типа С-300.

ВИДЕО ДНЯ
Последствия обстрела Харькова 12.11.2023
Последствия обстрела Харькова 12.11.2023
Фото прокуратуры

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Этому предшествовало: В Харькове вечером 12 ноября прогремели взрывы – сообщалось лишь, что россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе.

Темы: Харьковракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
Харьков
Россияне ударили по Харькову, есть повреждения инфраструктуры
В Харькове произошел взрыв возле АЗС
Навел "Искандер" на Харьков: СБУ задержала российского шпиона, который сливал данные "Шаману"
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: