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СМИ обнародовали видео с судна Либерии, по которому ударила Россия

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 09:56
СМИ обнародовали видео с судна Либерии, по которому ударила Россия
Скрин из видео Думской

СМИ опубликовали видео с судна под флагом Либерии, которое пострадало в результате ракетной атаки россиян по Одесской области 8 ноября.

Источник: "Думская"

Детали: Судя по видео, на судне выбиты окна и обвалилась часть потолка. 

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Предыстория: 

  • Сообщалось, что по гражданскому судну под флагом Либерии нанесли удар во время захода корабля в порт. Ракета попала в надстройку судна.
  • В результате атаки ранены трое членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.

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Темы: ЛиберияОдесская областькораблиракетный удар
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