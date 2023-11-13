СМИ обнародовали видео с судна Либерии, по которому ударила Россия
Понедельник, 13 ноября 2023, 09:56
СМИ опубликовали видео с судна под флагом Либерии, которое пострадало в результате ракетной атаки россиян по Одесской области 8 ноября.
Источник: "Думская"
Детали: Судя по видео, на судне выбиты окна и обвалилась часть потолка.
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ЗМІ опублікували відео з судна під прапором Ліберії, яке постраждало внаслідок ракетної атаки росіян по Одещині 8 листопада pic.twitter.com/gkqbZ2ivvx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 13, 2023
Предыстория:
- Сообщалось, что по гражданскому судну под флагом Либерии нанесли удар во время захода корабля в порт. Ракета попала в надстройку судна.
- В результате атаки ранены трое членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.
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