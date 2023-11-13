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Російські пропагандисти написали новину про "перегрупування військ" біля Дніпра, а згодом її анулювали

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 листопада 2023, 10:50
Російські пропагандисти написали новину про перегрупування військ біля Дніпра, а згодом її анулювали
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Головні російські пропагандистські ресурси вранці 13 листопада оприлюднили новину про те, що командування загарбників РФ вирішило перегрупувати війська та перекинути їх на "більш вигідні" позиції. Через деякий час вони офіційно скасували цю новину, а міноборони країни-агресора розсилку новини назвало "провокацією".

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", РБК

Деталі: Текст новини, який досі можна знайти у пошуку, виглядав так:

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"Командування угруповання військ "Дніпро" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції, повідомило Міноборони. Вони розташовуватимуться на схід від річки Дніпро. Як зазначили у відомстві, після перегрупування звільняться сили, які задіють для наступу на інших напрямках".

 
 

Згодом пропагандисти повідомили про анулювання цього інформаційного повідомлення. А міноборони РФ заявило, що "розсилка неправдивого повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені прес-центру Міноборони Росії є провокацією".

Що було раніше

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  • Перед цим аналітики ISW повідомляли про перекидання українськими військовими бронетехніки на лівий берег Херсонщини.
  • В останньому своєму звіти вони зазначали, що українські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра Херсонщини.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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