Атака на производителя "Кинжалов": дрон повредил корпуса предприятия под Москвой – СМИ

В результате атаки беспилотника на "КБ Машиностроения" в Московской области России в ночь на 11 ноября повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна.

Источник: Telegram-канал Astra со ссылкой на источники

Детали: По информации Telegram-канала, беспилотник упал и взорвался на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады двух зданий. По предварительной информации, пострадавших нет.

Реклама:

Справочно: "Конструкторское бюро машиностроения" – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, который производит, в частности, ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Предприятие основано в 1942 году и входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ