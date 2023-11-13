Атака на производителя "Кинжалов": дрон повредил корпуса предприятия под Москвой – СМИ
В результате атаки беспилотника на "КБ Машиностроения" в Московской области России в ночь на 11 ноября повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна.
Источник: Telegram-канал Astra со ссылкой на источники
Детали: По информации Telegram-канала, беспилотник упал и взорвался на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады двух зданий. По предварительной информации, пострадавших нет.
Справочно: "Конструкторское бюро машиностроения" – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, который производит, в частности, ракеты "Кинжал" и "Искандер".
Предприятие основано в 1942 году и входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.
Предыстория:
- В ночь на 11 ноября в российском городе Коломна сообщали о звуках взрывов возле "КБ Машиностроения". По сообщению Минобороны РФ, российская ПВО якобы перехватила два беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей.