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Атака на производителя "Кинжалов": дрон повредил корпуса предприятия под Москвой – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 11:12
Атака на производителя Кинжалов: дрон повредил корпуса предприятия под Москвой – СМИ
Взрывы возле "КБ Машиностроение" в ночь на 11 ноября, фото Baza

В результате атаки беспилотника на "КБ Машиностроения" в Московской области России в ночь на 11 ноября повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна.

Источник: Telegram-канал Astra со ссылкой на источники 

Детали: По информации Telegram-канала, беспилотник упал и взорвался на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады двух зданий. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Справочно: "Конструкторское бюро машиностроения" – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, который производит, в частности, ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Предприятие основано в 1942 году и входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 11 ноября в российском городе Коломна сообщали о звуках взрывов возле "КБ Машиностроения". По сообщению Минобороны РФ, российская ПВО якобы перехватила два беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей.

Темы: беспилотникиРосcияпромышленностьоружие
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