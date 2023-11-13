ЦНС не підтвердив відступ військ Росії на Херсонщині: Це вкид для відволікання ЗСУ
Понеділок, 13 листопада 2023, 12:04
Центр національного спротиву повідомляє, що наразі не зафіксовано перекидання російських військ на схід від річки Дніпро на Херсонщині, про яке нібито помилково оголосило Міноборони Росії.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил оборони України та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.
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Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України".
Деталі: У ЦНС вважають так зване "перегрупування військ" частиною інформаційної операції проти України.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Головні російські пропагандистські ресурси вранці 13 листопада оприлюднили новину про те, що командування загарбників РФ вирішило перегрупувати війська та перекинути їх на "більш вигідні" позиції. Через деякий час вони офіційно спростували цю новину, а міноборони країни-агресора розсилку новини назвало "провокацією".