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ЦНС не підтвердив відступ військ Росії на Херсонщині: Це вкид для відволікання ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 листопада 2023, 12:04
ЦНС не підтвердив відступ військ Росії на Херсонщині: Це вкид для відволікання ЗСУ
Повідомлення російської пропаганди про перегруповання військ на Херсонщині, скрін ЦНС

Центр національного спротиву повідомляє, що наразі не зафіксовано перекидання російських військ на схід від річки Дніпро на Херсонщині, про яке нібито помилково оголосило Міноборони Росії.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил оборони України та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

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Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України".

Деталі: У ЦНС вважають так зване "перегрупування військ" частиною інформаційної операції проти України.

Передісторія: 

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Теми: Збройні силиХерсонська областьРосіяпропаганда
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