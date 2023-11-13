ЦНС не подтвердил отступление войск России на Херсонщине: Это вброс для отвлечения ВСУ
Понедельник, 13 ноября 2023, 12:04
Центр национального сопротивления сообщает, что пока не зафиксировано переброски российских войск на восток от реки Днепр на Херсонщине, о которой якобы ошибочно объявило Минобороны России.
Источник: ЦНС
Дословно: "Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил обороны Украины и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины.
Реклама:
Сейчас, по информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Поэтому можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины".
Детали: В ЦНС считают так называемую "перегруппировку войск" частью информационной операции против Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Главные российские пропагандистские ресурсы утром 13 ноября обнародовали новость о том, что командование захватчиков РФ решило перегруппировать войска и перебросить их на "более выгодные" позиции. Через некоторое время они официально опровергли эту новость, а минобороны страны-агрессора рассылку новости назвало "провокацией".