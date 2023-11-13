ЦНС не подтвердил отступление войск России на Херсонщине: Это вброс для отвлечения ВСУ

Сообщение российской пропаганды о перегруппировке войск на Херсонщине, скрин ЦНС

Центр национального сопротивления сообщает, что пока не зафиксировано переброски российских войск на восток от реки Днепр на Херсонщине, о которой якобы ошибочно объявило Минобороны России.

Источник: ЦНС

Дословно: "Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил обороны Украины и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины.

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Сейчас, по информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Поэтому можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины".

Детали: В ЦНС считают так называемую "перегруппировку войск" частью информационной операции против Украины.

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