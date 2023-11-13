Дубінському оголосили підозру в державній зраді

Нардепу Олександру Дубінському оголошено підозру в державній зраді та участі в злочинній організації.

Джерело: пресслужба ДБР, СБУ, ОГП

Деталі: Зазначається, що працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.

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Йдеться про Олександра Дубінського (позивний "Буратіно"), Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний "Ветеран", за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та Костянтина Кулика (позивний "Птичка").

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО, наголошують в ДБР.

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Наразі слідчі ДБР повідомили про підозру у державній зраді в складі злочинної організації чинному народному депутату (Дубінський) та колишньому прокурору (Кулик) (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України).

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Ексдепутату Деркачу підозру у державній зраді оголосили раніше працівники НАБУ за аналогічними звинуваченнями. Нині ж йому та його помічнику (Колесніков) додатково повідомлено про підозру про участь у злочинній організації.

Першому заступнику начальника ГУ ГШ ЗС РФ РФ (Алєксєєв) та його помічнику (Савін) повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради.

За даними слідства, Деркач та Дубінський організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів.

Слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб яка мала на меті дискредитувати українсько-американські відносини та загальмувати інтеграційні процеси входження України до ЄС та НАТО.

У подібних заходах брав участь і колишній прокурор. Він публічно "обґрунтовував" їх фейки з точки зору права, зазначають у ДБР.

Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника ГУ ГШ ЗС РФ Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України.

Операційним керівництвом ворожої групи з території РФ займався його заступник – Олексій Савін.

Фінансували проект російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа. За попередніми оцінками російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами.

Зокрема слідство має у розпорядженні документи, які підтверджують перебування Дубінського в Росії у жовтні 2019 року перед пресконференцією. Він за задумом російських кураторів, як професійний "медіакілер", мав розставляти необхідні акценти насамперед для західної аудиторії, кажуть у Бюро.

У розпорядженні правоохоронців є аудіозаписи розмов співробітника ГУ ГШ ЗС РФ та завербованого російськими спецслужбами агента. Вони обговорюють деталі операції та згадують про учасника цієї схеми під оперативним псевдо "Буратіно". Як вважає слідство, під ним приховується Дубінський.

Комплексна судова психолого — лінгвістична експертиза виявила у промовах депутата на пресконференції висловлювання, спрямовані на підрив обороноздатності, шкоду державній та економічній безпеці України.

Крім того, ці депутати реєстрували у парламенті проєкти постанов щодо утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування "фактів", які вони викривали на своїх пресконференціях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство вивчить й інші дії вказаних осіб, які могли шкодити національним інтересам та грати на руку ворогу, наголошують у ДБР.

Що передувало: 13 листопада співробітники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ прийшли з обшуками до позафракційного народного депутата Олександра Дубінського у справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені.