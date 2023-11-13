Дубинскому объявили подозрение в государственной измене

Нардепу Александру Дубинскому объявлено подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.

Источник: пресс-служба ГБР, СБУ, ОГП

Детали: Отмечается, что работники ГБР совместно с СБУ разоблачили преступную организацию в состав которой входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экс-прокурор.

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Речь идет об Александре Дубинском (позывной "Буратино"), Андрее Деркаче, его бывшем помощнике Игоре Колесникове (позывной "Ветеран", по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за государственную измену) и Константине Кулике (позывной "Птичка").

Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, отмечают в ГБР.

Сейчас следователи ГБР сообщили о подозрении в государственной измене в составе преступной организации действующему народному депутату (Дубинский) и бывшему прокурору (Кулик) (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).

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Экс-депутату Деркачу подозрение в государственной измене объявили ранее работники НАБУ по аналогичным обвинениям. Сейчас же ему и его помощнику (Колесников) дополнительно сообщено о подозрении об участии в преступной организации.

Первому заместителю ГУ ГШ ВС РФ (Алексеев) и его помощнику (Савин) сообщено о подозрении в создании преступной организации и в побуждении к государственной измене.

По данным следствия, Деркач и Дубинский организовывали различные медиамероприятия, где распространяли фейки об украинской власти и ее западных партнерах.

Следствие установило, что это была четко спланированная спецоперация российских спецслужб, которая имела целью дискредитировать украинско-американские отношения и затормозить интеграционные процессы вхождения Украины в ЕС и НАТО.

В подобных мероприятиях участвовал и бывший прокурор. Он публично "обосновывал" их фейки с точки зрения права, отмечают в ГБР.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника ГУ ГШ ВС РФ Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины.

Операционным руководством вражеской группы с территории РФ занимался его заместитель - Алексей Савин.

Финансировали проект российские спецслужбы, деньги передавались в Украину через помощника бывшего нардепа. По предварительным оценкам российские спецслужбы потратили на эту организацию не менее 10 млн долларов США. Но и сами нардепы неоднократно ездили в Россию на встречи со своими кураторами.

В частности следствие располагает документами, подтверждающими пребывание Дубинского в России в октябре 2019 года перед пресс-конференцией. Он по замыслу российских кураторов, как профессиональный "медиакиллер", должен был расставлять необходимые акценты прежде всего для западной аудитории, говорят в Бюро.

В распоряжении правоохранителей есть аудиозаписи разговоров сотрудника ГУ ГШ ВС РФ и завербованного российскими спецслужбами агента. Они обсуждают детали операции и упоминают об участнике этой схемы под оперативным псевдонимом "Буратино". Как считает следствие, под ним скрывается Дубинский.

Комплексная судебная психолого - лингвистическая экспертиза обнаружила в речах депутата на пресс-конференции высказывания, направленные на подрыв обороноспособности, вред государственной и экономической безопасности Украины.

Кроме того, эти депутаты регистрировали в парламенте проекты постановлений о создании временной следственной комиссии Верховной Рады для расследования "фактов", которые они разоблачали на своих пресс-конференциях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие изучит и другие действия указанных лиц, которые могли вредить национальным интересам и играть на руку врагу, отмечают в ГБР.

Что предшествовало: 13 ноября сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ пришли с обысками к внефракционному народному депутату Александру Дубинскому по делу о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене.