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ДБР і СБУ знову прийшли з обшуками до Дубінського – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 листопада 2023, 12:11
ДБР і СБУ знову прийшли з обшуками до Дубінського – джерело
Дубінський. фото "Бабеля"

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ проводять обшуки в позафракційного народного депутата Олександра Дубінського у справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, справа стосується скандальної пресконференції "Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурісму" та схему доведення України до банкрутства", яку Дубінський провів у 2019 році за участю позбавленого нині громадянства України екснардепа Андрія Деркача (вже має підозру в держзраді).

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Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють згодом.

Оновлено: Нардепу Олександру Дубінському оголошено підозру в державній зраді та участі в злочинній організації.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 серпня 2023 року працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
  • У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня. Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
  • 9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
  • 3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.
  • 10 листопада стало відомо, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо Дубінського у справі щодо службового підроблення для виїзду за кордон.

Теми: Дубінський
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