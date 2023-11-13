ДБР і СБУ знову прийшли з обшуками до Дубінського – джерело
Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ проводять обшуки в позафракційного народного депутата Олександра Дубінського у справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерела УП, справа стосується скандальної пресконференції "Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурісму" та схему доведення України до банкрутства", яку Дубінський провів у 2019 році за участю позбавленого нині громадянства України екснардепа Андрія Деркача (вже має підозру в держзраді).
Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють згодом.
Оновлено: Нардепу Олександру Дубінському оголошено підозру в державній зраді та участі в злочинній організації.
Передісторія:
- 3 серпня 2023 року працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
- У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня. Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
- 9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
- 3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.
- 10 листопада стало відомо, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо Дубінського у справі щодо службового підроблення для виїзду за кордон.