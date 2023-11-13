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Росіяни атакували центр та лікарню у Херсоні, зросла кількість постраждалих — ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 листопада 2023, 18:18
Росіяни атакували центр та лікарню у Херсоні, зросла кількість постраждалих — ОВА
Фото: Прокудін у Telegram

Російські військові масовано обстріляли центральну частину Херсона, загинуло двоє людей, також окупанти нанесли удар по місцевій лікарні.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія масовано обстріляла центральну частину Херсона. Постраждали шестеро людей. Від отриманих поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець".

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Деталі: Він повідомив, що до хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків. У 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного – поранення в районі живота. 

 


Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

 

Оновлено о 18:15: Прокудін повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10. 

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Пряма мова: "44-річна жінка та 47-річний чоловік дістали легкі травми. У 57-річної жінки – гостра реакція на стрес та опік спини.

Внаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 та 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. В усіх – мінно-вибухові травми".

Перед цим загарбники обстріляли лікарню у Херсоні - внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі.

Що було раніше: 13 листопада російські військові завдали удару з артилерії по машині на околицях Херсона, внаслідок чого загинув пенсіонер, дістали поранення двомісячна дівчинка та її мати.

Теми: Херсонобстрілвійна
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