Россияне атаковали центр и больницу в Херсоне, возросло количество пострадавших — ОВА

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные днем 13 ноября обстреляли больницу в Херсоне, пока известно об уничтоженной "скорой".

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российская армия массированно обстреляла центральную часть Херсона. Пострадали шесть человек. От полученных ранений погибли 62-летняя херсонка и 45-летний херсонец".

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Детали: Он сообщил, что в хирургическое отделение госпитализировали двух мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у 64-летнего - ранения в районе живота.

Также в больницу доставили 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Обновлено в 18:15: Прокудин сообщил, что количество пострадавших выросло до 10.

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Прямая речь: "44-летняя женщина и 47-летний мужчина получили легкие травмы. У 57-летней женщины острая реакция на стресс и ожог спины.

В результате удара по больнице пострадали две медработницы, 24 и 41 год, а также 81-летний пациент медучреждения. У всех – минно-взрывные травмы".

Перед этим захватчики обстреляли больницу в Херсоне - в результате обстрела уничтожена "скорая" и другие автомобили.

Что предшествовало: Перед этим российские военные нанесли удар из артиллерии по машине в окрестностях Херсона, в результате чего погиб пенсионер, получили ранения двухмесячная девочка и ее мать.