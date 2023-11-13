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Міноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Євген КізіловПонеділок, 13 листопада 2023, 18:49
Міноборони почало рекрутинг до ЗСУ
фото: міноборони

Міністерство оборони разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.

Джерело: МО у Facebook

Деталі: Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір.

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Повідомляється, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

Подивитись, які вакансії шукають у ЗСУ, можна за посиланням.

Міноборони також веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

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Щоб взяти участь у проєкті рекрутингу, компаніям треба писати на електронну пошту rekrutyng@mil.ua

Пряма мова Калмикової: "Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями".

Більше деталей: У свою чергу, Грезєв зауважив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.

Пряма мова Грезєв: "Армії потрібні люди різних професій –  від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили".

Що передувало: На початку листопада міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року, за якою головний акцент - задоволення потреб ЗСУ в людях.

Один з очікуваних результатів: в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.

У своїй колонці виданню The Economist головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний написав, що одним з пріоритетів, які потрібні Україні, щоб вистояти у війні з Росією, є нарощування людських резервів в армії.

Теми: Збройні силипризовМіноборонивійна
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