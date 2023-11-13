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Минобороны начало рекрутинг в ВСУ

Евгений КизиловПонедельник, 13 ноября 2023, 18:49
Минобороны начало рекрутинг в ВСУ
фото: миноборони

Министерство обороны вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

Источник: МО в Facebook

Детали: Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава Lobby X Владислав Грезев подписали соответствующий договор.

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Сообщается, что рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

Посмотреть, какие вакансии ищут в ВСУ, можно по ссылке.

Минобороны также ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

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Чтобы принять участие в проекте рекрутинга, компаниям нужно писать на электронную почту rekrutyng@mil.ua

Прямая речь Калмыковой: "Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его/ее гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями".

Больше деталей: В свою очередь, Грезев отметил, что компания Lobby X имеет большой опыт в поиске кадров для ВСУ.

Прямая речь Грезева: "Армии нужны люди разных профессий - от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили".

Что предшествовало: В начале ноября министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года, по которой главный акцент - удовлетворение потребностей ВСУ в людях.

Один из ожидаемых результатов: в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом.

В своей колонке изданию The Economist главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный написал, что одним из приоритетов, которые нужны Украине, чтобы выстоять в войне с Россией, является наращивание человеческих резервов в армии.

Темы: Вооруженные силыпризывМиноборонывойна
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