Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Як повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду, засідання проводили в закритому режимі. Однак адвокати нардепа заявили про відвід судді.
Дослівно: "Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра (13 листопада). Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Тепер має відбутись авторозподіл судді і той або прийме відвід колеги, або ні".
Пряма мова Дубінського: "Має відбутися авторозподіл справи на іншого суддю, який розглядає відвід, який надали мої адвокати, приймає рішення відводити чи не відводити. І після цього, якщо відвід відхилено, то ми маємо повертатися знову на судове засідання. Нас повідомлять, ми приїдемо".
Передісторія:
- Раніше нардепу Олександру Дубінському оголосили підозру в державній зраді та участі в злочинній організації.
- Зазначається, що працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.
- 13 листопада співробітники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ прийшли з обшуками до позафракційного народного депутата Олександра Дубінського у справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені.