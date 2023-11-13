Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді

Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Як повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду, засідання проводили в закритому режимі. Однак адвокати нардепа заявили про відвід судді.

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Дослівно: "Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра (13 листопада). Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Тепер має відбутись авторозподіл судді і той або прийме відвід колеги, або ні".

Пряма мова Дубінського: "Має відбутися авторозподіл справи на іншого суддю, який розглядає відвід, який надали мої адвокати, приймає рішення відводити чи не відводити. І після цього, якщо відвід відхилено, то ми маємо повертатися знову на судове засідання. Нас повідомлять, ми приїдемо".

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