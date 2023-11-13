Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене.
Источник: "Суспильне"
Детали: Как сообщает корреспондент Общественного из зала суда, заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты нардепа заявили об отводе судьи.
Дословно: "Защита Дубинского заявила об отводе судьи, поскольку не успел ознакомиться с материалами дела. Адвокаты подали ходатайство, чтобы перенести заседание на завтра (13 ноября). Суд его отклонил и предоставил полчаса для ознакомления. Теперь должно произойти автораспределение судьи и тот либо примет отвод коллеги, либо нет".
Прямая речь Дубинского: "Должно произойти автораспределение дела на другого судью, который рассматривает отвод, предоставленный моими адвокатами, принимает решение отводить или не отводить. И после этого, если отвод отклонен, мы должны возвращаться снова на судебное заседание. Нас сообщат, мы приедем".
Предыстория:
- Ранее нардеп Александр Дубинский был объявлен подозрением в государственной измене и участии в преступной организации.
- Отмечается, что работники ДБР совместно с СБУ разоблачили преступную организацию, в состав которой входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экспрокурор.
- 13 ноября сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ пришли с обысками к внефракционному народному депутату Александру Дубинскому по делу о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене.