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Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи

Татьяна ОлейникПонедельник, 13 ноября 2023, 23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
Скриншот с видео "Радио.Свобода"

Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене.

Источник: "Суспильне"

Детали: Как сообщает корреспондент Общественного из зала суда, заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты нардепа заявили об отводе судьи.

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Дословно: "Защита Дубинского заявила об отводе судьи, поскольку не успел ознакомиться с материалами дела. Адвокаты подали ходатайство, чтобы перенести заседание на завтра (13 ноября). Суд его отклонил и предоставил полчаса для ознакомления. Теперь должно произойти автораспределение судьи и тот либо примет отвод коллеги, либо нет".

Прямая речь Дубинского: "Должно произойти автораспределение дела на другого судью, который рассматривает отвод, предоставленный моими адвокатами, принимает решение отводить или не отводить. И после этого, если отвод отклонен, мы должны возвращаться снова на судебное заседание. Нас сообщат, мы приедем".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее нардеп Александр Дубинский был объявлен подозрением в государственной измене и участии в преступной организации.
  • Отмечается, что работники ДБР совместно с СБУ разоблачили преступную организацию, в состав которой входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экспрокурор.
  • 13 ноября сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ пришли с обысками к внефракционному народному депутату Александру Дубинскому по делу о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Темы: Дубинскийсуд
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