Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
13 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та підтвердили успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, також показують, що російські війська просунулися до східної околиці Степового (3 км на північ від Авдіївки).
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на південний схід і південь від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), на схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки та Сєверного ( 6 км на захід від Авдіївки).
Кілька російських військових блогерів стверджували, що тривають бої біля Авдіївського коксохімічного заводу та на півночі Авдіївки.
Інший російський військовий блогер стверджував, що українські війська контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу і що нібито повідомлення про захоплення заводу російськими військами є неправдивими.
Проте ISW не помічає заяв Росії про те, що російські війська захопили Авдіївський коксохімічний завод.
Російські військові блогери також стверджували, що українські сили успішно контратакували та просунулися поблизу Авдіївки 13 листопада. За їхніми повідомленнями, українські сили просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану "Царская охота" на південь від Авдіївки.
Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили невдало атакували поблизу Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).
Російські джерела стверджували, що українські сили продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та просунулися 13 листопада. Російські мілблогери стверджували 12 і 13 листопада, що українські війська утримують позиції в Кринках (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від р. Дніпро) і незначно розширили зону контролю на південь від поселення.
Ключові висновки ISW за 13 листопада:
- Російські державні ЗМІ оприлюднили та згодом спростували повідомлення про "перегрупування" російських сил на східному (лівому) березі Херсонської області на позиції далі на схід від річки Дніпро. Російське командування та/або апарат російських державних ЗМІ не спромігся створити скоординовану інформаційну лінію для відповіді на українські наземні операції на східному березі.
- Існують три гіпотези різної ймовірності щодо оприлюднення звітів про перегрупування Росії на східному березі Херсонської області: вони можуть свідчити про фактичні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які, можливо, передчасно почали інформаційний простір; російське військове командування альтернативно могло дати вказівку державним ЗМІ оприлюднити, а потім відкликати ці звіти в рамках інформаційної операції, метою якої є недооцінка українськими силами російської живої сили на східному березі Херсонської області; або зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони (МО) Росії передало російським державним ЗМІ інформацію про повідомлення про "перегрупування" російських військ на лівому березі Херсонської області.
- Незалежно від причин і обставин повідомлень ТАСС і РІА"Новости" , реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області продовжують залишатися дуже больовими в інформаційному просторі та підкреслює, що російський медіа-простір досі не згуртувався навколо єдиної риторичної лінії про те, що відбувається на східному березі Дніпра.
- Українські та російські джерела зазначили, що погодні умови впливають на бойовий простір, але не стають перешкодою для припинення операції.
- Українські офіційні особи зазначили, що Україна, ймовірно, проведе кампанію блокування російських маршрутів поставок зимою.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що 13 листопада 100-е цивільне судно вийшло з Чорноморського коридору для цивільних суден.
- Повідомляється, що колишній персонал групи Вагнера відкидає спроби вербування російського Міністерства оборони (МО), спрямовані на підпорядкування операцій Вагнера в Африці.
- Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької області, на заході Запорізької області та просувалися на окремих ділянках лінії фронту.
- Українські чиновники обговорюють примусову мобілізацію Росією мирного українського населення на окупованих територіях України.
- Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських дітей до Росії нібито на канікули.