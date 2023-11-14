Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

13 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и подтвердили успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к восточной окраине Степного (3 км к северу от Авдеевки).

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на юго-восток и юг от Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки), к востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки), а также вблизи Авдеевки и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

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Несколько российских военных блогеров утверждали, что продолжаются бои возле Авдеевского коксохимического завода и на севере Авдеевки.

Другой российский военный блогер утверждал, что украинские войска контролируют по меньшей мере половину Авдеевского коксохимического завода и что якобы сообщения о захвате завода российскими войсками являются ложными.

Однако ISW не замечает заявлений России о том, что российские войска захватили Авдеевский коксохимический завод.

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Российские военные блогеры также утверждали, что украинские силы успешно контратаковали и продвинулись вблизи Авдеевки 13 ноября. По их сообщениям, украинские силы продвинулись к железнодорожной станции возле Степного и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Другой российский военный блогер утверждал, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и продвинулись 13 ноября. Российские военные блогеры утверждали 12 и 13 ноября, что украинские войска удерживают позиции в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от р. Днепр) и незначительно расширили зону контроля к югу от поселения.

Ключевые выводы ISW за 13 ноября: