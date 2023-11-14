На Хмельниччині працювала ППО

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги у ніч на вівторок 14 листопада працювали сили ППО.

Джерело: перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook

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Деталі: Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

Оновлення: У вівторок вранці Хмельницька ОВА підтвердила, що повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури до відповідних служб не надходило.

Нагадаємо, увечері 13 листопада Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку. Частина безпілотників близько 2.00 долетіла до заходу країни: тривога була оголошена у Чернівецькій, Тернопільській, Франківській, Рівненській та Львівській областях. Близько 4.00 повітряну тривогу скасували.