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В Хмельницкой области работала ПВО

Алена ИвашкивВторник, 14 ноября 2023, 04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
ЗРК NASAMS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги в ночь на вторник 14 ноября работали силы ПВО. 

Источник: первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Facebook

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Детали:  Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. 

Обновление: Во вторник утром Хмельницкая ОВА подтвердила, что сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры в соответствующие службы не поступало.

Напомним, вечером 13 ноября Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных БпЛА с южного направления. Часть беспилотников около 2.00 долетела до запада страны: тревога была объявлена в Черновицкой, Тернопольской, Франковской, Ровенской и Львовской областях. Около 4.00 воздушную тревогу отменили.

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Темы: ХмельнитчинавойнаПВО
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