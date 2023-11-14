В Хмельницкой области работала ПВО

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги в ночь на вторник 14 ноября работали силы ПВО.

Источник: первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Facebook

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Детали: Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Обновление: Во вторник утром Хмельницкая ОВА подтвердила, что сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры в соответствующие службы не поступало.

Напомним, вечером 13 ноября Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных БпЛА с южного направления. Часть беспилотников около 2.00 долетела до запада страны: тревога была объявлена в Черновицкой, Тернопольской, Франковской, Ровенской и Львовской областях. Около 4.00 воздушную тревогу отменили.