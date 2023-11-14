Полював на аеродроми: у Миколаєві затримали ще одного інформатора "Лохматого"

Правоохоронці затримали 34-річного мешканця Миколаєва, який став інформатором російської Федеральної служби безпеки і збирав дані про місця базування та переміщення Сил оборони України, зокрема аеродроми з бойовою авіацією.

Джерело: Служба безпеки України, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: У результаті контрдиверсійних заходів у Миколаєві СБУ затримала інформатора ФСБ.

Реклама:

За даними СБУ, зловмисник на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію РФ, після чого був дистанційно завербований російськими спецслужбами.

Повернувшись в Україну у березні 2023 року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ.

Житель Миколаєва збирав розвіддані й передавав донецькому блогеру Сергію Лебедєву (Лохматому) Фото прокуратури

Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через "зв’язкових". Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває в окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

ВІДЕО ДНЯ

У червні цього року СБУ заочно повідомила цьому блогеру про підозру у держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів на Миколаївщині. Від початку повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки викрили 13 фігурантів.

Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем Телеграм-каналу "Лохматого".

Під час листування з ворожим блогером його "послідовник" підтримував антиукраїнські наративи та "зливав" відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону.

Потрібні відомості фігурант збирав через особисті контакти та з відкритих джерел.

Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав "звіт" до ФСБ у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Переписка інформатора зі зв'язковим ФСБ Фото СБУ

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність російського інформатора і затримали його.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим.

Обшук у підозрюваного Фото СБУ

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури, 34-річному мешканцю Миколаєва повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

Цьому передувало: У серпні в Миколаєві викрили зрадницю, яка "зливала" ворогу інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону через блогера Сергія Лебедєва ("Лохматого").

Навесні СБУ повідомила про підозри прокремлівському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.