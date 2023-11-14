Полював на аеродроми: у Миколаєві затримали ще одного інформатора "Лохматого"
Правоохоронці затримали 34-річного мешканця Миколаєва, який став інформатором російської Федеральної служби безпеки і збирав дані про місця базування та переміщення Сил оборони України, зокрема аеродроми з бойовою авіацією.
Джерело: Служба безпеки України, Миколаївська обласна прокуратура
Деталі: У результаті контрдиверсійних заходів у Миколаєві СБУ затримала інформатора ФСБ.
За даними СБУ, зловмисник на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію РФ, після чого був дистанційно завербований російськими спецслужбами.
Повернувшись в Україну у березні 2023 року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ.
Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через "зв’язкових". Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває в окупованому Донецьку та працює на ФСБ.
У червні цього року СБУ заочно повідомила цьому блогеру про підозру у держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів на Миколаївщині. Від початку повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки викрили 13 фігурантів.
Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем Телеграм-каналу "Лохматого".
Під час листування з ворожим блогером його "послідовник" підтримував антиукраїнські наративи та "зливав" відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону.
Потрібні відомості фігурант збирав через особисті контакти та з відкритих джерел.
Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав "звіт" до ФСБ у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.
Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність російського інформатора і затримали його.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури, 34-річному мешканцю Миколаєва повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.
Цьому передувало: У серпні в Миколаєві викрили зрадницю, яка "зливала" ворогу інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону через блогера Сергія Лебедєва ("Лохматого").
Навесні СБУ повідомила про підозри прокремлівському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.