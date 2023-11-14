Охотился на аэродромы: в Николаеве задержали еще одного информатора "Лохматого"

Правоохранители задержали 34-летнего жителя Николаева, который стал информатором российской Федеральной службы безопасности и собирал данные о местах базирования и перемещения Сил обороны Украины, в частности аэродромах с боевой авиацией.

Источник: Служба безопасности Украины, Николаевская областная прокуратура

Детали: В результате контрдиверсионных мероприятий в Николаеве СБУ задержала информатора ФСБ.

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По данным СБУ, злоумышленник в начале полномасштабного вторжения выехал за границу и начал активно поддерживать вооруженную агрессию РФ, после чего был дистанционно завербован российскими спецслужбами.

Вернувшись в Украину в марте 2023 года, он пытался выявить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ.

Житель Николаева собирал разведданные и передавал донецкому блогеру Сергею Лебедеву (Лохматому) Фото прокуратуры

Дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой он поддерживал через "связных". Одним из них оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (известный под псевдонимом "Лохматый"), который находится в оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

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В июне этого года СБУ заочно сообщила этому блогеру о подозрении в госизмене и нейтрализовала сеть его информаторов в Николаевской области. С начала полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности разоблачили 13 фигурантов.

Еще одним соратником ФСБ оказался местный житель, который был активным пользователем Телеграмм-канала "Лохматого".

Во время переписки с вражеским блогером его "последователь" поддерживал антиукраинские нарративы и "сливал" сведения о дислокации Сил обороны на территории региона.

Нужные сведения фигурант собирал через личные контакты и из открытых источников.

Кроме того, он обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал "отчет" в ФСБ в виде текста и фотографий с привязкой к местности.

Переписка информатора со связным ФСБ Фото СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность российского информатора и задержали его.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с Лебедевым.

Обыск у подозреваемого Фото СБУ

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры, 34-летнему жителю Николаева сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Этому предшествовало: В августе в Николаеве разоблачили предательницу, которая "сливала" врагу информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона через блогера Сергея Лебедева ("Лохматого").

Весной СБУ сообщила о подозрениях прокремлевскому блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.