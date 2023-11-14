Лукашенко запросив Пашиняна на зустріч ОДКБ, а той йому відмовив

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився брати участь у зустрічі ОДКБ у Мінську 23 листопада.

Джерело: пресслужба уряду Вірменії, "Радіо Свобода"

Деталі: Згідно з повідомленням пресслужби, телефонна розмова відбулася за ініціативи самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. В ній, зокрема, обговорювалися питання щодо організації сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

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Дослівно: "Прем'єр-міністр Пашинян повідомив президенту Білорусі (самопроголошеному - ред.), що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ з розумінням поставиться до цього рішення".

Доповнено: "Радіо Свобода" наголошує, що Вірменія о не буде присутня на саміті ОДКБ вперше з 2009-го року. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не знали про рішення прем'єра Пашиняна пропустити зустріч.

Що передувало:

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