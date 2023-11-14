Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко запросив Пашиняна на зустріч ОДКБ, а той йому відмовив

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 листопада 2023, 12:55
Лукашенко запросив Пашиняна на зустріч ОДКБ, а той йому відмовив
НІКОЛ ПАШИНЯН, GETTY IMAGES

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився брати участь у зустрічі ОДКБ у Мінську 23 листопада. 

Джерело: пресслужба уряду Вірменії, "Радіо Свобода"

Деталі: Згідно з повідомленням пресслужби, телефонна розмова відбулася за ініціативи самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. В ній, зокрема, обговорювалися питання щодо організації сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

Реклама:

Дослівно: "Прем'єр-міністр Пашинян повідомив президенту Білорусі (самопроголошеному - ред.), що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ з розумінням поставиться до цього рішення".

Доповнено: "Радіо Свобода" наголошує, що Вірменія о не буде присутня на саміті ОДКБ вперше з 2009-го року. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не знали про рішення прем'єра Пашиняна пропустити зустріч.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.
  • МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".
  • Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян каже, що Європейський Союз є ключовим партнером його країни, і вона готова бути якнайближче до ЄС.

Читайте також у статті: Єреван у пошуках нових союзників: чи зможе Вірменія позбутися залежності від РФ.

Теми: ЛукашенкоВірменіяОДКББілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко заявив, що Україна "буде наша", і розповів, як попереджав Зеленського
Лукашенко вимагає від Росії компенсацію через пізніший ввід в експлуатацію Білоруської АЕС
Лукашенко обіцяє за рік мати зброю для сучасної війни і погрожує ворогам
Останні новини
02:43
У Німеччині 1,4 млн людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "АдН"
02:06
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
Усі новини...
Реклама: