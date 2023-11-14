Лукашенко пригласил Пашиняна на встречу ОДКБ, а тот ему отказал
Премьер Армении Никол Пашинян отказался участвовать во встрече ОДКБ в Минске 23 ноября.
Источник: пресс-служба правительства Армении, "Радио Свобода"
Детали: Согласно сообщению пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем, в частности, обсуждались вопросы по организации сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Дословно: "Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси (самопровозглашенному - ред.), что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесется к этому решению".
Дополнено: "Радио Свобода" отмечает, что Армения не будет присутствовать на саммите ОДКБ впервые с 2009-го года. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знали о решении премьера Пашиняна пропустить встречу.
Напомним:
- После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.
- МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".
- Премьер Армении Никол Пашинян говорит, что Европейский Союз является ключевым партнером его страны, и она готова быть как можно ближе к ЕС.
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