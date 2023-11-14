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Лукашенко пригласил Пашиняна на встречу ОДКБ, а тот ему отказал

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 ноября 2023, 12:55
Лукашенко пригласил Пашиняна на встречу ОДКБ, а тот ему отказал
НИКОЛ ПАШИНЯН, GETTY IMAGES

Премьер Армении Никол Пашинян отказался участвовать во встрече ОДКБ в Минске 23 ноября. 

Источник: пресс-служба правительства Армении, "Радио Свобода"

Детали: Согласно сообщению пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем, в частности, обсуждались вопросы по организации сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Дословно: "Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси (самопровозглашенному - ред.), что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесется к этому решению".

Дополнено: "Радио Свобода" отмечает, что Армения не будет присутствовать на саммите ОДКБ впервые с 2009-го года. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знали о решении премьера Пашиняна пропустить встречу.

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Темы: ЛукашенкоАрменияОДКББеларусь
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