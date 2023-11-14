Нацгвардійці взяли в полон чотирьох росіян на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Деталі: Бійці військової частини 3017 НГУ на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями РФ.

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Зазначається, що це результат однієї зі спроб противника відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку.

Вилучені документи свідчать, що троє загарбників – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади РФ, та ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ Російської Федерації.

Двоє з них — контрактники.

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В НГУ зазначають, що полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від "нацистів" та звільняти "свої" землі. Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації виконувати штурмові дії.

Один із полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого був відправлений на "яму", і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення.

За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій "спецоперації" строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії.