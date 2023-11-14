Нацгвардейцы взяли в плен четырех россиян на Запорожском направлении
На Запорожском направлении нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов.
Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины
Детали: Бойцы воинской части 3017 НГУ на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими РФ.
Отмечается, что это результат одной из попыток противника восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении.
Изъятые документы свидетельствуют, что трое захватчиков - из 136-й отдельной мотострелковой бригады РФ, и еще один - из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск Российской Федерации.
Двое из них - контрактники.
В НГУ отмечают, что пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от "нацистов" и освобождать "свои" земли. В то же время пытались убедить украинских защитников, что они служат меньше, чем год, и за это время не получили надлежащей боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и не имеют мотивации выполнять штурмовые действия.
Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на "яму", и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения.
По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой "спецоперации" сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, взамен обещают перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии.