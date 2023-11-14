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Нацгвардейцы взяли в плен четырех россиян на Запорожском направлении

Валентина РоманенкоВторник, 14 ноября 2023, 15:08
Нацгвардейцы взяли в плен четырех россиян на Запорожском направлении
фото НГУ

На Запорожском направлении нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Детали: Бойцы воинской части 3017 НГУ на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими РФ.

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Отмечается, что это результат одной из попыток противника восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении.

Изъятые документы свидетельствуют, что трое захватчиков - из 136-й отдельной мотострелковой бригады РФ, и еще один - из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск Российской Федерации.

Двое из них - контрактники.

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В НГУ отмечают, что пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от "нацистов" и освобождать "свои" земли. В то же время пытались убедить украинских защитников, что они служат меньше, чем год, и за это время не получили надлежащей боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и не имеют мотивации выполнять штурмовые действия.

Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на "яму", и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения.

По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой "спецоперации" сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, взамен обещают перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии.

Темы: Нацгвардияпленныевойна
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