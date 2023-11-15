Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України

Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Джерело: CNN

Деталі: Палата представників ухвалила законопроект спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти шатдауну.

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Тепер Сенат повинен буде схвалити його до п'ятниці.

Законопроект передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетних напрямків.

Решту уряду фінансуватимуть до 2 лютого.

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Законопроект не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

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