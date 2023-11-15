Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 01:01
Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України
Ілюстративне фото Getty images

Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Джерело: CNN

Деталі: Палата представників ухвалила законопроект спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти шатдауну.

Реклама:

Тепер Сенат повинен буде схвалити його до п'ятниці.

Законопроект передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетних напрямків. 

Решту уряду фінансуватимуть до 2 лютого. 

ВІДЕО ДНЯ

Законопроект не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Передісторія: 

  • Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 
  • Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою. 
  • Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.
  • 14 листопада радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

мапаISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки

Лавров по дорозі в Нью-Йорк облітав недружні країни – росЗМІ

Пріцкер вважає, що Росія становить загрозу і для США, тому діяти треба зараз

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Усі новини...
США
Китай масово скуповує обладнання США для виробництва чипів, обходячи обмеження – Reuters
Сі Цзіньпін прибув у Сан-Франциско
CNN: Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його прийме Сенат
Останні новини
08:59
У Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР
08:58
Грузинські силовики кажуть, що дзвінки про "замінування" у Батумі надійшли з-за кордону
08:50
Росіяни збиралися порізати українські кораблі в Криму, але переключилися на захист своїх
08:22
Влада Німеччини привітала масштабні протести проти ультраправих
08:13
ЗСУ за добу знищили 830 окупантів та 21 артсистему росіян за добу
07:58
Дніпропетровщина: уламки "Шахеда" спричинили пожежу на території підприємства
07:48
WP: США готуються до тривалої кампанії проти хуситів
07:18
Росіяни найактивніше наступали на Авдіївському напрямку − Генштаб
06:50
ППО вночі знищила вісім з восьми запущених з Росії "Шахедів"
06:18
Тайвань виявив шість китайських повітряних куль
Усі новини...
Реклама: