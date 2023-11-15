Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України
Середа, 15 листопада 2023, 01:01
Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.
Джерело: CNN
Деталі: Палата представників ухвалила законопроект спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти шатдауну.
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Тепер Сенат повинен буде схвалити його до п'ятниці.
Законопроект передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетних напрямків.
Решту уряду фінансуватимуть до 2 лютого.
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Законопроект не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.
Передісторія:
- Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
- Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.
- Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.
- 14 листопада радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.