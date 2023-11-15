Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без средств для Украины

Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

Источник: CNN

Детали: Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить шатдаун.

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Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы.

Законопроект предусматривает продолжение финансирования до 19 января приоритетных направлений.

Остальное правительство будут финансировать до 2 февраля.

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Законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Что предшествовало: