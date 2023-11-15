Штурм лікарні у Секторі Гази: ХАМАС заздалегідь у всьому звинуватив Ізраїль і США

Після того, як ізраїльська армія розпочала операцію в лікарні Шифа, ХАМАС оприлюднив заяву, в якій поклав всю відповідальність за наслідки цієї операції на Ізраїль та особисто президента США Джо Байдена.

Джерело: BBC

Деталі: ХАМАС стверджує, що зроблена напередодні заява США про те, що під лікарнею Шифа дійсно, як кажуть ізраїльтяни, знаходиться командний пункт ХАМАС, дала ізраїльській армії зелене світло на штурм лікарні.

Реклама:

ХАМАС заперечує, що використовує лікарню як щит для свого підземного командного і опорного пункту.

Передісторія:

15 листопада Армія оборони Ізраїлю повідомила, що на основі інформації розвідки та оперативної необхідності сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу у визначеному районі в лікарні Шифа.