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Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 03:22
Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази
СЕКТОР ГАЗИ, GETTY IMAGES

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що на основі інформації розвідки та оперативної необхідності сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу у визначеному районі в лікарні Шифа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Telegram

Дослівно: "ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати наших заручників. Ізраїль веде війну з ХАМАС, а не з цивільним населенням у Газі".

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Деталі: За інформацією ізраїльських військових, сили ЦАХАЛу включають медичні команди та людей, які розмовляють арабською мовою і які пройшли спеціальну підготовку, щоб не завдати шкоди цивільним особам, яких ХАМАС використовує як живий щит. 

У повідомленні зазначається, що останніми тижнями ЦАХАЛ неодноразово публічно попереджав, що використання госпіталю Шифа у військових цілях ставить під загрозу його захищений статус згідно з міжнародним правом, "і надав достатньо часу, щоб припинити це незаконне зловживання лікарнею". 

Вчора (у понеділок - ред.) Армія оборони Ізраїлю знову повідомила відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії в госпіталі повинні бути припинені протягом 12 годин, "на жаль, цього не сталося".

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ЦАХАЛ також зазначив, що сприяв широкомасштабній евакуації лікарні та підтримував регулярний діалог з керівництвом лікарні: "Ми закликаємо всіх терористів ХАМАСу, які знаходяться в лікарні, здатися".

Передісторія: 

Теми: Сектор ГазиІзраїль
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