Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що на основі інформації розвідки та оперативної необхідності сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу у визначеному районі в лікарні Шифа.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Telegram
Дослівно: "ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати наших заручників. Ізраїль веде війну з ХАМАС, а не з цивільним населенням у Газі".
Деталі: За інформацією ізраїльських військових, сили ЦАХАЛу включають медичні команди та людей, які розмовляють арабською мовою і які пройшли спеціальну підготовку, щоб не завдати шкоди цивільним особам, яких ХАМАС використовує як живий щит.
У повідомленні зазначається, що останніми тижнями ЦАХАЛ неодноразово публічно попереджав, що використання госпіталю Шифа у військових цілях ставить під загрозу його захищений статус згідно з міжнародним правом, "і надав достатньо часу, щоб припинити це незаконне зловживання лікарнею".
Вчора (у понеділок - ред.) Армія оборони Ізраїлю знову повідомила відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії в госпіталі повинні бути припинені протягом 12 годин, "на жаль, цього не сталося".
ЦАХАЛ також зазначив, що сприяв широкомасштабній евакуації лікарні та підтримував регулярний діалог з керівництвом лікарні: "Ми закликаємо всіх терористів ХАМАСу, які знаходяться в лікарні, здатися".
Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 5 листопада ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.
- Старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев повідомив, що Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.
- 13 листопада Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС "втратив контроль" над Сектором Гази і відступає на південь.
- 14 листопада ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал лікарні міста Газа використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.