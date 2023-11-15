Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що на основі інформації розвідки та оперативної необхідності сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу у визначеному районі в лікарні Шифа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Telegram

Дослівно: "ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати наших заручників. Ізраїль веде війну з ХАМАС, а не з цивільним населенням у Газі".

Реклама:

Деталі: За інформацією ізраїльських військових, сили ЦАХАЛу включають медичні команди та людей, які розмовляють арабською мовою і які пройшли спеціальну підготовку, щоб не завдати шкоди цивільним особам, яких ХАМАС використовує як живий щит.

У повідомленні зазначається, що останніми тижнями ЦАХАЛ неодноразово публічно попереджав, що використання госпіталю Шифа у військових цілях ставить під загрозу його захищений статус згідно з міжнародним правом, "і надав достатньо часу, щоб припинити це незаконне зловживання лікарнею".

Вчора (у понеділок - ред.) Армія оборони Ізраїлю знову повідомила відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії в госпіталі повинні бути припинені протягом 12 годин, "на жаль, цього не сталося".

ВІДЕО ДНЯ

ЦАХАЛ також зазначив, що сприяв широкомасштабній евакуації лікарні та підтримував регулярний діалог з керівництвом лікарні: "Ми закликаємо всіх терористів ХАМАСу, які знаходяться в лікарні, здатися".

Передісторія: