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Штурм больницы в Секторе Газа: ХАМАС заранее во всем обвинил Израиль и США

Алена ИвашкивСреда, 15 ноября 2023, 05:14
Штурм больницы в Секторе Газа: ХАМАС заранее во всем обвинил Израиль и США
Скриншот Google maps

После того, как израильская армия начала операцию в больнице Шифа, ХАМАС обнародовал заявление, в котором возложил всю ответственность за последствия этой операции на Израиль и лично президента США Джо Байдена.

Источник: BBC

Детали: ХАМАС утверждает, что сделанное накануне заявление США о том, что под больницей Шифа действительно, как говорят израильтяне, находится командный пункт ХАМАС, дало израильской армии зеленый свет на штурм больницы.

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ХАМАС отрицает, что использует больницу как щит для своего подземного командного и опорного пункта.

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Темы: Сектор ГазаИзраиль
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