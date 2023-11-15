Херсонська, Харківська й Донецька області мають поранених за добу через обстріли росіян

За минулу добу через російську агресію 1 людина загинула й 3 осіб отримали поранення в Харківській області, 7 людей було поранено в Херсонській області, щонайменше 3 цивільних людей поранено в Донецькій області.

Джерело: керівники обласних військових адміністрацій – Олег Синєгубов (Харківська), Олександр Прокудін (Херсонська), Ігор Мороз (Донецька)

Деталі: На Харківщині минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

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Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 житлові будинки, зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Внаслідок ракетного удару по с. Сподобівка Куп'янського району, пошкоджено 2 приватні будинки.

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У с. Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено зерноочисний комплекс.

Крім того, під вогнем ворога були Купянськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти.

У с. Григорівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. Загинув чоловік 33 років, чоловік 35 років зазнав поранення.

На Херсонщині противник здійснив 81 обстріл за добу, випустивши 571 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Серед іншого, росіяни влучили в установу виконання покарань у Херсонському районі, а також пункт незламності та будівлю навчального закладу у Бериславському районі. 7 людей дістали поранення.

У Донецькій області за 14 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини – у Селидовому. Водночас, за даними МВС, у цьому місті загинула жінка, під завалами шукають людей.

Ракетного удару по Селидовому було завдано близько опівночі – пошкоджено 16 приватних будинків і 8 багатоповерхівок, ще 1 приватний будинок зруйновано, повідомили в ОВА.

Крім того, росіяни двічі за добу обстріляли Курахівську громаду: у Кураховому в зоні ураження була промзона, у Курахівці пошкоджено 4 будинки.

У Мар'їнській ТГ є влучання на трьох вулицях Красногорівки, обстріляні Катеринівка і Єлизаветівка.

В Очеретинській ТГ пошкоджено сільгосппідприємство у Соловйовому.

Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

На Горлівському напрямку пошкоджено 6 об'єктів в Яблунівці Іллінівської ТГ і 4 приватні будинки у Миколаївці Костянтинівської ТГ. У Торецькій ТГ пошкоджено будинок і 2 інфраструктурні об'єкти у Торецьку, а також 4 будинки у Залізному.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, 2 об'єкти соціальної сфери у Торському Лиманської ТГ.