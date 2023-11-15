Херсонская, Харьковская и Донецкая области имеют раненых за сутки из-за обстрелов россиян

За минувшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб и 3 человека получили ранения в Харьковской области, 7 человек были ранены в Херсонской области, по меньшей мере 3 гражданских людей ранены в Донецкой области.

Источник: руководители областных военных администраций – Олег Синегубов (Харьковская), Александр Прокудин (Херсонская), Игорь Мороз (Донецкая)

Детали: В Харьковской области за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

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В результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар.

В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 3 жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате ракетного удара по с. Сподобовка Купянского района, повреждены 2 частных дома.

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В с. Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом поврежден зерноочистительный комплекс.

Кроме того, под огнем врага были Купянск, Волчанск, Липцы, Старица, Бударки, Двуречная и другие населенные пункты.

В с. Григорьевка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Погиб мужчина 33 лет, мужчина 35 лет получил ранения.

На Херсонщине противник совершил 81 обстрел за сутки, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов. Среди прочего, россияне попали в учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе, а также пункт несокрушимости и здание учебного заведения в Бериславском районе. 7 человек получили ранения.

В Донецкой области за 14 ноября россияне ранили 3 жителей Донецкой области – в Селидово. В то же время, по данным МВД, в этом городе погибла женщина, под завалами ищут людей.

Ракетный удар по Селидово был нанесен около полуночи – повреждены 16 частных домов и 8 многоэтажек, еще 1 частный дом разрушен, сообщили в ОВА.

Кроме того, россияне дважды за сутки обстреляли Кураховскую общину: в Курахово в зоне поражения была промзона, в Кураховке повреждены 4 дома.

В Марьинской ТО есть попадания на трех улицах Красногоровки, обстреляны Екатериновка и Елизаветовка.

В Очеретинской ТО повреждено сельхозпредприятие в Соловьево.

Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

На Горловском направлении повреждены 6 объектов в Яблоновке Ильиновской ТО и 4 частных дома в Николаевке Константиновской ТО. В Торецкой ТО повреждены дом и 2 инфраструктурных объекта в Торецке, а также 4 дома в Железном.

На Лисичанском направлении повреждены дом в Северске, 2 объекта социальной сферы в Торском Лиманской ТО.