Без екстрадиції: ексгенерал СБУ Наумов вийде на волю в Сербії вже у грудні – ВВС

Колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов може вже у грудні вийти з-під варти у Сербії, яка відмовилася видати його в Україну, де він є фігурантом кількох кримінальних справ.

Джерело: BBC News Україна

Дослівно BBC: "Сербський суд відмовився видавати Андрія Наумова Україні та відправив на рік до в’язниці за відмивання грошей. Враховуючи, що експосадовець СБУ вже перебуває в слідчому ізоляторі понад рік – це покарання він практично відбув і скоро вийде на волю. За нашими даними, це може статися вже на початку грудня".

Реклама:

Деталі: У березні 2022 року українська влада назвала Наумова зрадником, відкрила кілька кримінальних справ, позбавила звання бригадного генерала й оголосила в міжнародний розшук.

7 червня 2022 року Андрія Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією. Сам він стверджував у суді, що їхав з другом до Афін на яхтовий ярмарок. ЗМІ повідомляли, що в авто разом з ним був ще український бізнесмен та громадянин Німеччини Олександр Акст.

У судових документах, які отримала Сербська служба ВВС, йдеться про те, що поліція виявила в нього незадекларовану готівку на суму близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди.

ВІДЕО ДНЯ

З того часу Наумов перебував у слідчому ізоляторі міста Ніш на півдні Сербії.

Щодо Наумова у Сербії тривали два паралельних процеси – справа про екстрадицію та справа про відмивання коштів.

Судовий процес над колишнім топпосадовцем СБУ у місті Ніш тривав понад рік. І суд відправляв його на рік до в’язниці за відмивання грошей.

За даними BBC, одним з аргументів у відмові в екстрадиції Наумова стало звернення президента Володимира Зеленського.

31 березня 2022 року Зеленський у своєму зверненні назвав Наумова "зрадником" і позбавив його звання бригадного генерала. Як пише BBC, саме це звернення пізніше допомогло Наумову у сербському суді.

У розпал повномасштабної війни ім’я Наумова почали пов’язувати зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча.

Кулініча затримали у липні 2022 року, йому оголосили підозру у створенні злочинної організації, державній зраді, дезертирстві, викраденні та незаконному поводженні зі зброєю. Його справу вже розглядає суд.

За версією слідства, Кулініч за завданням російських спецслужб лобіював на початку 2020 року призначення Наумова на високу посаду в СБУ. В ДБР тоді заявили, що у Наумова був позивний "Охотник" і він теж може бути пов’язаний з російськими спецслужбами.

Тоді ж у публічному просторі Наумова почали називати "зрадником", хоча справи про державну зраду проти нього досі немає.

Згідно з відповіддю ДБР на запит BBC в липні 2023 року, Наумов взагалі не фігурує у справі Кулініча, а деякі представники слідства на умовах анонімності заявили, що версія про Наумова-"Охотника" була поспішна.

Однак щодо нього є інші провадження, які стосуються економічних злочинів.

За даними ДБР, перша справа стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Йому повідомили про підозру у шахрайстві за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчі стверджують, що за три роки він шляхом обману отримав 3,3 млн гривень. За цією справою експосадовця СБУ заочно арештували та оголосили у міжнародний розшук.

Друга справа стосується періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії. У цьому провадженні йому повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна та у зловживанні владою або службовим становищем.

У цій справі суд теж обрав йому заочний арешт.

Коли стало відомо, що Наумов перебуває у Сербії, Україна подала запит на його екстрадицію – проте отримала відмову.

У ЗМІ були публікації про нібито причетність Наумова до незаконних оборудок із контрабандою, про елітне майно в Києві та Київській області, не співставне з офіційними доходами держслужбовця. Проте за даними BBC, по всіх епізодах з журналістських розслідувань у спецслужбі службові перевірки порушень у діях Наумова не виявили.

Його статки перевіряло Національне агентство із запобігання корупції. Там повідомили, що на початку 2022 року перевірили декларацію експосадовця СБУ за минулий період. "Станом на початок війни порушень не було знайдено", – відповіли ВВС у НАЗК.

Відомий Наумов у зв’язку з іще однією історією, яка сталася під час його служби в СБУ. У січні 2021 року правоохоронці нібито запобігли спробі замаху на нього. За підозрою в організації злочину затримали співробітника спецслужби Юрія Расюка, замовив замах, за версією слідства, колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте також: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака