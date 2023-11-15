Без экстрадиции: экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии уже в декабре – ВВС

Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов может уже в декабре выйти из-под стражи в Сербии, которая отказалась выдать его в Украину, где он является фигурантом нескольких уголовных дел.

Источник: BBC News Украина

Дословно BBC: "Сербский суд отказался выдавать Андрея Наумова Украине и отправил на год в тюрьму за отмывание денег. Учитывая, что экс-чиновник СБУ уже находится в следственном изоляторе более года – это наказание он практически отбыл и скоро выйдет на свободу. По нашим данным, это может произойти уже в начале декабря".

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Детали: В марте 2022 года украинские власти назвала Наумова предателем, открыли несколько уголовных дел, лишили звания бригадного генерала и объявили в международный розыск.

7 июня 2022 года Андрея Наумова задержали на границе между Сербией и Северной Македонией. Сам он утверждал в суде, что ехал с другом в Афины на яхтенную ярмарку. СМИ сообщали, что в авто вместе с ним был еще украинский бизнесмен и гражданин Германии Александр Акст.

В судебных документах, которые получила Сербская служба ВВС, говорится о том, что полиция обнаружила у него незадекларированную наличность на сумму около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов, а также два изумруда.

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С тех пор Наумов находился в следственном изоляторе города Ниш на юге Сербии.

По Наумову в Сербии шло два параллельных процесса – дело об экстрадиции и дело об отмывании средств.

Судебный процесс над бывшим топ-чиновником СБУ в городе Ниш длился более года. И суд отправлял его на год в тюрьму за отмывание денег.

По данным BBC, одним из аргументов в отказе в экстрадиции Наумова стало обращение президента Владимира Зеленского.

31 марта 2022 года Зеленский в своем обращении назвал Наумова "предателем" и лишил его звания бригадного генерала. Как пишет BBC, именно это обращение позже помогло Наумову в сербском суде.

В разгар полномасштабной войны имя Наумова начали связывать с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского УСБУ Олега Кулинича.

Кулинича задержали в июле 2022 года, ему объявили подозрение в создании преступной организации, государственной измене, дезертирстве, похищении и незаконном обращении с оружием. Его дело уже рассматривает суд.

По версии следствия, Кулинич по заданию российских спецслужб лоббировал в начале 2020 года назначение Наумова на высокую должность в СБУ. В ГБР тогда заявили, что у Наумова был позывной "Охотник" и он тоже может быть связан с российскими спецслужбами.

Тогда же в публичном пространстве Наумова начали называть "предателем", хотя дела о государственной измене против него до сих пор нет.

Согласно ответу ГБР на запрос BBC в июле 2023 года, Наумов вообще не фигурирует в деле Кулинича, а некоторые представители следствия на условиях анонимности заявили, что версия о Наумове-"Охотнике" была поспешной.

Однако в отношении него есть другие производства, которые касаются экономических преступлений.

По данным ГБР, первое дело касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Следователи утверждают, что за три года он путем обмана получил 3,3 млн гривен. По этому делу экс-чиновника СБУ заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Второе дело касается периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии. В этом производстве ему сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества и в злоупотреблении властью или служебным положением.

По этому делу суд тоже избрал ему заочный арест.

Когда стало известно, что Наумов находится в Сербии, Украина подала запрос на его экстрадицию – однако получила отказ.

В СМИ были публикации о якобы причастности Наумова к незаконным сделкам с контрабандой, об элитном имуществе в Киеве и Киевской области, не сопоставимом с официальными доходами госслужащего. Однако по данным BBC, по всем эпизодам из журналистских расследований в спецслужбе служебные проверки нарушений в действиях Наумова не обнаружили.

Его благосостояние проверяло Национальное агентство по предотвращению коррупции. Там сообщили, что в начале 2022 года проверили декларацию экс-чиновника СБУ за прошлый период. "По состоянию на начало войны нарушений не было найдено", – ответили ВВС в НАПК.

Известен Наумов в связи с еще одной историей, которая произошла во время его службы в СБУ. В январе 2021 года правоохранители якобы предотвратили попытку покушения на него. По подозрению в организации преступления задержали сотрудника спецслужбы Юрия Расюка, а заказал покушение, по версии следствия, бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

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