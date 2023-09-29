Сербський суд на рік ув'язнив ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

Вищий суд сербського міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Джерело: журналісти Балканської служби "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що суд першої інстанції виніс вирок 29 вересня.

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За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

Пряма мова адвоката: "Ми вважаємо (як сторона захисту – ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії".

Що було раніше: В Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

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Водночас, у Сербії відхилили запит про екстрадицію Наумова в Україну.

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