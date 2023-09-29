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Сербський суд на рік ув'язнив ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

Альона Мазуренко П'ятниця, 29 вересня 2023, 19:30
Сербський суд на рік ув'язнив ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ
фото: "Радіо Свобода"

Вищий суд сербського міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. 

Джерело: журналісти Балканської служби "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що суд першої інстанції виніс вирок 29 вересня.

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За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

Пряма мова адвоката: "Ми вважаємо (як сторона захисту – ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії".

Що було раніше: В Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

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Водночас, у Сербії відхилили запит про екстрадицію Наумова в Україну.

Передісторія:

  • Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку війни.
  • Для втечі з країни він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою та коштовностями, у тому числі діамантами. Автомобілі вирушили до Німеччини, де він переховувався, до свого затримання в Сербії.
  • Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.
  • 1 квітня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".
  • У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.

Теми: СБУСербіясуд
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