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По всій Україні лунала тривога: МіГ літав понад 2 години

Ірина БалачукСереда, 15 листопада 2023, 14:23

Вдень 15 листопада по всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 12:05 сирени почали лунати у столиці та кількох західних областях, а за хвилину поширились на всю країну.

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Дослівно Повітряні сили: " Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Оновлено: За 2 години 11 хвилин пішли відбої.

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Теми: повітряна тривогаРосіявійна
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