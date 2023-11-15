По всій Україні лунала тривога: МіГ літав понад 2 години
Середа, 15 листопада 2023, 14:23
Вдень 15 листопада по всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: О 12:05 сирени почали лунати у столиці та кількох західних областях, а за хвилину поширились на всю країну.
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Дослівно Повітряні сили: " Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Оновлено: За 2 години 11 хвилин пішли відбої.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 14 листопада в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 2 години 40 хвилин.
- За даними Повітряних сил, під час польоту 14 листопада російський винищувач МіГ-31К двічі дозаправлявся в повітрі.