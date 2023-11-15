По всей Украине объявлялась тревога: МиГ летал более 2 часов

Днем 15 ноября по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 12:05 сирены начали звучать в столице и нескольких западных областях, а через минуту распространились на всю страну.

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Дословно Воздушные силы: "Внимание! Вся Украина − ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Обновлено: Через 2 часа 11 минут пошли отбои.

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