По всей Украине объявлялась тревога: МиГ летал более 2 часов
Среда, 15 ноября 2023, 14:23
Днем 15 ноября по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 12:05 сирены начали звучать в столице и нескольких западных областях, а через минуту распространились на всю страну.
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Дословно Воздушные силы: "Внимание! Вся Украина − ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Обновлено: Через 2 часа 11 минут пошли отбои.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 14 ноября в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 2 часа 40 минут.
- По данным Воздушных сил, во время полета 14 ноября российский истребитель МиГ-31К дважды дозаправлялся в воздухе.