Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єгипет впустить близько 7 тисяч іноземців в рамках евакуації з Гази

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 листопада 2023, 10:18
Єгипет впустить близько 7 тисяч іноземців в рамках евакуації з Гази
Евакуація з Гази через КПП Рафах 1 листопада, фото AFP

Єгипет заявляє, що близько 7000 власників іноземних паспортів зможуть виїхати з Сектора Гази через КПП "Рафах".

Джерело: The Times of Israel із посиланням на заяву помічника міністра закордонних справ Ісмаїла Хайрата на зустрічі з іноземними дипломатами, посол України в Єгипті Микола Нагорний в ефірі Радіо Свобода

Деталі: За інформацією ЗМІ, Хайрат заявив, що Єгипет готується "сприяти прийому та евакуації іноземних громадян з Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах". Він додав, що йдеться про близько 7000 людей, які представляють понад 60 національностей.

Реклама:

У середу посол України в Єгипті Микола Нагорний також підтвердив, що евакуювати планують близько 7000 іноземців. В українському списку – 358 осіб.

Передісторія: 

  • 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь задля власної безпеки.
  • КПП Рафах знаходиться на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і контрольованою ХАМАСом Газою, на півдні анклаву.
  • Раніше ЗМІ писали про його закриття через ізраїльські удари. Однак Єгипет стверджує, що КПП Рафах відкритий, а евакуація неможлива через ізраїльські бомбардування. Ізраїль заявляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.
  • 14 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази. 
  • 16 жовтня стало відомо, що Єгипет отримав список українців для евакуації.
  • 1 листопада стало відомо, що на кордоні Сектора Гази з Єгипетом відкрили КПП "Рафах" для евакуації з анклаву. ХАМАС заявив, що дозволить виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям. Українців поки серед них немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄгипетСектор Газиевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський неанонсовано прибув до Литви

фото Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл

ISW: У Росії хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" в Харківській області

відеоУ Варшаві почалися протести через затримання екскерівників МВС

У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР

У голови Пентагону Ллойда Остіна виявили рак простати

Усі новини...
Єгипет
З Сектора Гази евакуювали 360 іноземців і 81 пораненого палестинця – CNN
КПП "Рафах" відкрили для часткової евакуації іноземців та поранених з Гази
Ракета та снаряд впали на два курортні міста Єгипту біля Ізраїлю, є постраждалі — Reuters
Останні новини
12:32
Оголосили лауреатів премії "Львів – місто літератури ЮНЕСКО"
12:28
Рада візьметься за мобілізацію у четвер
12:27
Розмір індексації пенсій в 2024 році розрахують в лютому - Мінсоцполітики
12:24
Поліція встановила вже 7 сімох загиблих у Покровську та Рівному
12:15
Розвідка запускає проєкт для пошуку росіянами полонених окупантів
12:11
Бум буріння нафти в Росії доводить її стійкість до санкцій Заходу – Bloomberg
12:05
Іран розробив новий "Шахед" для атак Росії по високоцінним цілям в Україні – ЗМІ
11:55
Вбив кухонним ножем і втік: з’явилися деталі підозри сину судді Аблова
11:49
ВМС США та Британії відбили наймасованішу атаку хуситів у Червоному морі
11:11
Вчені дослідили препарат Ozempic на ризик появи суїцидальних думок
Усі новини...
Реклама: