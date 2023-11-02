Єгипет впустить близько 7 тисяч іноземців в рамках евакуації з Гази
Четвер, 2 листопада 2023, 10:18
Єгипет заявляє, що близько 7000 власників іноземних паспортів зможуть виїхати з Сектора Гази через КПП "Рафах".
Джерело: The Times of Israel із посиланням на заяву помічника міністра закордонних справ Ісмаїла Хайрата на зустрічі з іноземними дипломатами, посол України в Єгипті Микола Нагорний в ефірі Радіо Свобода
Деталі: За інформацією ЗМІ, Хайрат заявив, що Єгипет готується "сприяти прийому та евакуації іноземних громадян з Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах". Він додав, що йдеться про близько 7000 людей, які представляють понад 60 національностей.
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У середу посол України в Єгипті Микола Нагорний також підтвердив, що евакуювати планують близько 7000 іноземців. В українському списку – 358 осіб.
Передісторія:
- 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь задля власної безпеки.
- КПП Рафах знаходиться на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і контрольованою ХАМАСом Газою, на півдні анклаву.
- Раніше ЗМІ писали про його закриття через ізраїльські удари. Однак Єгипет стверджує, що КПП Рафах відкритий, а евакуація неможлива через ізраїльські бомбардування. Ізраїль заявляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.
- 14 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази.
- 16 жовтня стало відомо, що Єгипет отримав список українців для евакуації.
- 1 листопада стало відомо, що на кордоні Сектора Гази з Єгипетом відкрили КПП "Рафах" для евакуації з анклаву. ХАМАС заявив, що дозволить виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям. Українців поки серед них немає.
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