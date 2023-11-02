Єгипет впустить близько 7 тисяч іноземців в рамках евакуації з Гази

Евакуація з Гази через КПП Рафах 1 листопада, фото AFP

Єгипет заявляє, що близько 7000 власників іноземних паспортів зможуть виїхати з Сектора Гази через КПП "Рафах".

Джерело: The Times of Israel із посиланням на заяву помічника міністра закордонних справ Ісмаїла Хайрата на зустрічі з іноземними дипломатами, посол України в Єгипті Микола Нагорний в ефірі Радіо Свобода

Деталі: За інформацією ЗМІ, Хайрат заявив, що Єгипет готується "сприяти прийому та евакуації іноземних громадян з Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах". Він додав, що йдеться про близько 7000 людей, які представляють понад 60 національностей.

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У середу посол України в Єгипті Микола Нагорний також підтвердив, що евакуювати планують близько 7000 іноземців. В українському списку – 358 осіб.

Передісторія:

12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь задля власної безпеки.

КПП Рафах знаходиться на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і контрольованою ХАМАСом Газою, на півдні анклаву.

Раніше ЗМІ писали про його закриття через ізраїльські удари. Однак Єгипет стверджує, що КПП Рафах відкритий, а евакуація неможлива через ізраїльські бомбардування. Ізраїль заявляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.

14 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази.

16 жовтня стало відомо, що Єгипет отримав список українців для евакуації.

1 листопада стало відомо, що на кордоні Сектора Гази з Єгипетом відкрили КПП "Рафах" для евакуації з анклаву. ХАМАС заявив, що дозволить виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям. Українців поки серед них немає.