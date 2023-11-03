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Жодна ПВК Росії не може зрівнятися з "Вагнером" у період "розквіту" – ГУР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 листопада 2023, 10:36
Жодна ПВК Росії не може зрівнятися з Вагнером у період розквіту – ГУР
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Жодна російська ПВК наразі не може зрівнятися з "Вагнером" у період так званого "розквіту".

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Ми бачимо формування і розгортання окремих умовних альтернатив, зокрема "Редут", "Шторм Z" тощо. 

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Але жодна із згаданих структур не може зрівнятися ані в кількості, ані в технічному забезпеченні із ПВК "Вагнера" у період їхнього умовного розквіту".

Деталі: На питання, чи дійсно, як повідомляють ЗМІ, син Пригожина наразі керує Вагнером, Юсов відповів: 

Пряма мова: "Зараз лунає різна інформація з цього приводу. І які би публічні рішення не були оприлюднені, ми можемо констатувати, що те угруповання, яке раніше сформувалось і отримало назву ПВК "Вагнера", фактично зараз припинило існування.

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 Те, що далі цей бренд буде в тій чи іншій мірі використовуватися, і що окремі люди, які мали якесь відношення до нього, будуть його використовувати - це, безумовно, буде. Але це саме той приклад, коли двічі в одну річку не ввійдеш".

Що передувало: 

  • Після смерті в авіатрощі ватажка найманців Євгена Пригожина та іншого керівного складу ПВК у Кремлі почали говорити, що "ПВК Вагнер" юридично не існує і про майбутнє компанії нічого не можуть сказати.
  • У ЗСУ заявляли, що колишні найманці "ПВК Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку. 
  • Розвідка Британії повідомила, що ГРУ набирає до "Редуту" вагнерівців, що допомагає Путіну уникнути мобілізації.
  • Агентство Reuters знайшло підтвердження, що російські підрозділи "Шторм-Z", куди військових регулярної армії РФ відправляють в якості покарання, беруть участь у війні проти України.

Теми: розвідкаВагнерРосіявійна
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