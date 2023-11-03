Жодна ПВК Росії не може зрівнятися з "Вагнером" у період "розквіту" – ГУР

Жодна російська ПВК наразі не може зрівнятися з "Вагнером" у період так званого "розквіту".

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Ми бачимо формування і розгортання окремих умовних альтернатив, зокрема "Редут", "Шторм Z" тощо.

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Але жодна із згаданих структур не може зрівнятися ані в кількості, ані в технічному забезпеченні із ПВК "Вагнера" у період їхнього умовного розквіту".

Деталі: На питання, чи дійсно, як повідомляють ЗМІ, син Пригожина наразі керує Вагнером, Юсов відповів:

Пряма мова: "Зараз лунає різна інформація з цього приводу. І які би публічні рішення не були оприлюднені, ми можемо констатувати, що те угруповання, яке раніше сформувалось і отримало назву ПВК "Вагнера", фактично зараз припинило існування.

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Те, що далі цей бренд буде в тій чи іншій мірі використовуватися, і що окремі люди, які мали якесь відношення до нього, будуть його використовувати - це, безумовно, буде. Але це саме той приклад, коли двічі в одну річку не ввійдеш".

Що передувало: