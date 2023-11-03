Жодна ПВК Росії не може зрівнятися з "Вагнером" у період "розквіту" – ГУР
Жодна російська ПВК наразі не може зрівнятися з "Вагнером" у період так званого "розквіту".
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю РБК-Україна
Пряма мова: "Ми бачимо формування і розгортання окремих умовних альтернатив, зокрема "Редут", "Шторм Z" тощо.
Але жодна із згаданих структур не може зрівнятися ані в кількості, ані в технічному забезпеченні із ПВК "Вагнера" у період їхнього умовного розквіту".
Деталі: На питання, чи дійсно, як повідомляють ЗМІ, син Пригожина наразі керує Вагнером, Юсов відповів:
Пряма мова: "Зараз лунає різна інформація з цього приводу. І які би публічні рішення не були оприлюднені, ми можемо констатувати, що те угруповання, яке раніше сформувалось і отримало назву ПВК "Вагнера", фактично зараз припинило існування.
Те, що далі цей бренд буде в тій чи іншій мірі використовуватися, і що окремі люди, які мали якесь відношення до нього, будуть його використовувати - це, безумовно, буде. Але це саме той приклад, коли двічі в одну річку не ввійдеш".
Що передувало:
- Після смерті в авіатрощі ватажка найманців Євгена Пригожина та іншого керівного складу ПВК у Кремлі почали говорити, що "ПВК Вагнер" юридично не існує і про майбутнє компанії нічого не можуть сказати.
- У ЗСУ заявляли, що колишні найманці "ПВК Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку.
- Розвідка Британії повідомила, що ГРУ набирає до "Редуту" вагнерівців, що допомагає Путіну уникнути мобілізації.
- Агентство Reuters знайшло підтвердження, що російські підрозділи "Шторм-Z", куди військових регулярної армії РФ відправляють в якості покарання, беруть участь у війні проти України.