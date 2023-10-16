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ГРУ набирає до "Редуту" вагнерівців, що допомагає Путіну уникнути мобілізації – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 13:26

Розвідка Великої Британії розповіла про діяльність приватної військової компанії "Редут", яка фактично замінила групу "Вагнера".

Джерело: розвідувальний огляд британського Міністерства оборони за 16 жовтня, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зазначили, що ПВК "Редут" набирає найманців під виглядом "добровольців", у тому числі колишніх "вагнерівців".

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Схоже, групу контролює й фінансує Головне розвідувальне управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ).

З початку вторгнення "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. 

Угруповання може налічувати понад 7 000 осіб, зазначили в британській розвідці.

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Наразі "Редут" є однією з низки ПВК та підрозділів Добровольчого корпусу, які Міністерство оборони Росії використовує для посилення російських регулярних військ.

У розвідці припускають, що вербування найманців до так званих "добровольчих" підрозділів допомагає Росії уникнути подальшої мобілізації, яка є непопулярною в РФ. 

Цьому передувало: Журналісти проєкту "Схеми" отримали доступ до смартфонів найманців приватної армії "Редут" − відео, записані окупантами, підтверджують, що вони вчинили низку злочинів на Київщині та Харківщині у 2022 році.

Теми: РосіянайманціВагнервійна
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