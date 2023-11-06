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Комбриг 128 ОГШБ запізнився на нагородження: поки його чекали, прилетів "Іскандер" – ЗМІ

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 14:34
Комбриг 128 ОГШБ запізнився на нагородження: поки його чекали, прилетів Іскандер – ЗМІ
Дмитро Лисюк. скриншот

Командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту. Військовослужбовці чекали комбрига понад пів години, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені.

Джерело: hromadske з посиланням на анонімних співбесідників у 128 бригаді, "Суспільне

Деталі: Одне з джерел видання зазначає, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар.

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Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після прильоту.

Джерело hromadske відзначило, що росіяни стежили за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.

"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули — ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", — стверджує один зі співрозмовників видання.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас багато військових зазнали поранень від уламків, додає джерело.

Оновлено: За інформацією джерела "Суспільного", наразі Лисюк продовжує виконувати свої обов’язки командира ОГШБ.

Виданню вдалось додзвонитись до нього, аби запитати, хто ініціював нагородження. Повідомляється, що комбриг відповів, що "це інформація з обмеженим доступом".

Довідково: За даними ЗМІ, в 2019 році підполковника Лисюка (тоді на посаді командира 8-го батальйону 10-ї гірничо-штурмової бригади) було засуджено до штрафу в 119 тисяч гривень за незаконне переміщення та продаж контрабандних сигарет із тимчасово окупованої території ОРЛО.

При цьому в 2017 році до Дня незалежності указом 5-го президента України президента Петра Порошенка Лисюк був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ-го ступеня.

Передісторія:

  • Джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибель понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
  • Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.
  • 6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Теми: Запорізька областьвійнаракетний удар
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