Комбриг 128 ОГШБ запізнився на нагородження: поки його чекали, прилетів "Іскандер" – ЗМІ

Командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту. Військовослужбовці чекали комбрига понад пів години, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені.

Джерело: hromadske з посиланням на анонімних співбесідників у 128 бригаді, "Суспільне"

Деталі: Одне з джерел видання зазначає, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар.

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Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після прильоту.

Джерело hromadske відзначило, що росіяни стежили за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.

"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули — ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", — стверджує один зі співрозмовників видання.

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Водночас багато військових зазнали поранень від уламків, додає джерело.

Оновлено: За інформацією джерела "Суспільного", наразі Лисюк продовжує виконувати свої обов’язки командира ОГШБ.

Виданню вдалось додзвонитись до нього, аби запитати, хто ініціював нагородження. Повідомляється, що комбриг відповів, що "це інформація з обмеженим доступом".

Довідково: За даними ЗМІ, в 2019 році підполковника Лисюка (тоді на посаді командира 8-го батальйону 10-ї гірничо-штурмової бригади) було засуджено до штрафу в 119 тисяч гривень за незаконне переміщення та продаж контрабандних сигарет із тимчасово окупованої території ОРЛО.

При цьому в 2017 році до Дня незалежності указом 5-го президента України президента Петра Порошенка Лисюк був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ-го ступеня.

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