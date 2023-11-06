Загибель воїнів 128-ї бригади: командира відсторонили на час слідства

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 листопада повідомив, що командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади Дмитра Лисюка відсторонили на час слідства. У ході нього з’ясовують загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Джерело: вечірнє звернення Володимира Зеленського, Генштаб ЗСУ

Деталі: За словами президента, обставини трагедії та накази, які створили умови, щоб вона сталася, обговорили на засіданні Ставки з військовими, міністром оборони та керівником СБУ.

Реклама:

Пряма мова: "Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності".

Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, матеріали розслідування після його завершення передадуть правоохоронним органам.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ