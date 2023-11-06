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Загибель воїнів 128-ї бригади: командира відсторонили на час слідства

Тетяна ОлійникПонеділок, 6 листопада 2023, 21:59
Загибель воїнів 128-ї бригади: командира відсторонили на час слідства
Командир 128 ОГШБр Дмитро Лисюк. Фото зі сторінки бригади

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 листопада повідомив, що командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади Дмитра Лисюка відсторонили на час слідства. У ході нього з’ясовують загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Джерело: вечірнє звернення Володимира Зеленського, Генштаб ЗСУ

Деталі: За словами президента, обставини трагедії та накази, які створили умови, щоб вона сталася, обговорили на засіданні Ставки з військовими, міністром оборони та керівником СБУ.

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Пряма мова: "Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності".

Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, матеріали розслідування після його завершення передадуть правоохоронним органам.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибель понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
  • Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.
  • 6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.
  • Командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк, за даними ЗМІ, запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту. 

Теми: Зеленськийракетний ударЗапорізька область
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